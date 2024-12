Arrascaeta é ídolo do Flamengo - Gilvan de Souza/CRF

Publicado 13/12/2024 12:41

Rio - Ídolo do Flamengo, Giorgian de Arrascaeta, de 30 anos, viveu uma temporada diferente em 2024. Com alguns problemas físicos, o uruguaio chegou a ser questionado em alguns momentos, principalmente após a eliminação para o Peñarol, nas quartas de final da Libertadores. Algumas imagens do uruguaio com a camisa do clube de Montevidéu circularam nas redes sociais. O camisa 14 admitiu ter ficado chateado.

"Para tudo há limites. É claro que fico um pouco chateado por tudo isso. Desde que cheguei aqui, já joguei com o joelho machucado mais de um mês, viajava da seleção direto para jogar, nunca coloquei um "mas" para não estar presente. Tentei dar todo melhor que eu podia dentro de campo para o Flamengo e tem torcedor que não entende tudo isso. Faz parte da vida, tenho o conceito claro de quem eu sou e isso não muda nada", disse em entrevista ao portal "GE".

Arrascaeta reforçou que é torcedor do Peñarol, porém, é profissional, e que em relação ao confronto diante do clube uruguaio, o Flamengo teve um problema coletivo maior do que sua questão individual.

"Eu sou torcedor (do Peñarol) e torço muito, mas independentemente do time que sou torcedor, eu defendo uma instituição, um clube, e vou dar sempre o melhor. Pode jogar bem, jogar mal, faz parte. Não fizemos bons jogos e isso é parte da vida, não vamos ganhar sempre. Nas férias eu já coloquei a camisa do Peñarol para jogar pelada com meus amigos, e isso é natural para nós. Mas daí a ir contra o time que você está tem muita coisa. Seria falta de ética, de respeito aos companheiros e à instituição", finalizou.