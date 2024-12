Vágner Love e Adriano formaram o Império do Amor no Flamengo - Reprodução

Vágner Love e Adriano formaram o Império do Amor no FlamengoReprodução

Publicado 12/12/2024 18:26

Rio - A despedida oficial de Adriano Imperador dos gramados, marcada para o próximo domingo (15), às 17h (de Brasília), no Maracanã, contará com a presença do atacante Vágner Love. Os dois terão a chance de atuar novamente como o Império do Amor, dupla de ataque formada por eles que fez sucesso no Flamengo em 2010.

LEIA MAIS: Novo diretor do Fla já teve o carro atingido por sete tiros em protesto na Croácia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriano imperador (@adrianoimperador) Naquele ano, Love foi contratado em janeiro para ser o parceiro de Adriano, que havia acabado de ser campeão brasileiro e principal protagonista do Flamengo no ano anterior. Foram apenas 18 jogos com os dois em campo, com o Flamengo marcando um total de 36 gols, sendo 27 da dupla. O Imperador balançou as redes 15 vezes, enquanto Love fez 12.

Na metade da temporada, a parceria chegou ao fim. Adriano se transferiu para a Roma, enquanto Love viu seu empréstimo ao Fla chegar ao fim e precisou retornar ao CSKA, da Rússia.



A festa de despedida de Adriano terá times de Flamengo e Inter de Milão em campo, com o Imperador atuando um pouco em cada equipe. Além de Vágner Love, nomes como Zico, Ronaldo Fenômeno, Petkovic, Athirson, Zé Roberto, Léo Moura, Vagner Love, Ronaldo Angelim, Júlio César, Reinaldo, Toró, Edilson, Aldair, Emerson Sheik, Beto, Dida, Denílson e Aloísio Chulapa também estão confirmados.