Pedro em treino do FlamengoDivulgação/Flamengo

Publicado 12/12/2024 14:02

Rio - Enquanto os jogadores do Flamengo curtem suas férias, Pedro vem marcando presença diariamente no Ninho do Urubu para avançar na recuperação de sua lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. O atacante foi ao centro de treinamento nesta quinta-feira (12) e deve seguir com a rotina até sexta-feira (12).

Internamente, o Flamengo está satisfeito com a recuperação de Pedro. O clube tem a expectativa de que seu retorno seja antecipado ao prazo inicial, que era de seis a oito meses.

Pedro já vem trabalhando na academia e vem conseguindo fazer alguns exercícios com carga. O artilheiro, inclusive, vem investindo na recuperação em casa, com fisioterapia, para acelerar o processo.

Artilheiro do Flamengo em 2024, Pedro não entra em campo desde o início de setembro, quando sofreu a lesão em um treino da seleção brasileira.