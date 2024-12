David Luiz foi elogiado por Hugo Souza - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 12/12/2024 18:40

Rio - Goleiro do Corinthians, Hugo Souza, de 25 anos, viveu momentos complicados no Flamengo. O arqueiro afirmou que recebeu amparo de muitos ícones do elenco no período em que atuou no Rubro-Negro, mas destacou o papel especial de David Luiz.

"Eu não queria ouvir ninguém, quando vinha alguém eu falava que não queria ouvir esporro, para que ninguém perturbasse minha cabeça. Poucos caras chegaram para me dar uma ideia mesmo, Diego Ribas, Filipe Luís. Agora, quando o David Luiz chega, aí é outra parada. Ele me abraçou, ele me chamou para conversar e falou assim: “O dia que você entender que teu futebol não vai andar enquanto você não estiver feliz, você vai conseguir mudar sua chave”", afirmou em entrevista ao podscast "Pod Pah".

Hugo afirmou que uma frase dita por David Luiz o fez repensar totalmente a forma como passou a encarar a sua carreira. Atualmente, o goleiro é um dos destaques do Corinthians.

"Aí eu respondi que não dava pra ser feliz, não jogava, todo mundo me odiava, colocando a culpa nos outros. Até que ele disse: “Beleza, mas você não tem que jogar bola para ser feliz, você tem que ser feliz para jogar bola”. E aí eu comecei a repensar em tudo, o que vinha fazendo, a forma como me dedicava e aí já era, virei a chave", disse.

David Luiz, de 37 anos, não tem sua permanência garantida no Flamengo. O contrato do defensor se encerra no fim do ano e a nova diretoria irá avaliar a situação do atleta nas próximas semanas.