O analista de mercado Lucas Pareto trocou o Flamengo pelo Corinthians - Reprodução de Instagram

12/12/2024



A nova diretoria do Flamengo planeja uma reformulação nos departamentos de futebol, mas já tem profissionais saindo por conta própria. O analista de mercado Lucas Pareto aceitou uma proposta e reforçará o Centro de Inteligência do Futebol (Cifut) do Corinthians.

O profissional da área de scout voltará a trabalhar com Renan Bloise, que também era do Flamengo e saiu para chefiar o Cifut do Corinthians, no meio do ano.



O Corinthians passou a buscar nomes do Rubro-Negro após a chegada de Fabinho Soldado, que até janeiro era gerente de futebol do clube carioca e assumiu o cargo de executivo de futebol do paulista.



Com a eleição de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, como novo presidente, o Flamengo busca profissionalizar o departamento de futebol a partir de 2025. O português José Boto assumirá a função de diretor técnico.



Mudanças também devem acontecer em outros setores da estrutura do futebol. O gerente de saúde e alto rendimento do clube, o médico Márcio Tannure, deve sair.