Filipe Luís deseja a chegada de um substituto para Gabigol - Marcelo Cortes /CRF

Filipe Luís deseja a chegada de um substituto para GabigolMarcelo Cortes /CRF

Publicado 12/12/2024 19:50

Rio - Com a contratação de um substituto para Gabigol como prioridade, o Flamengo pode precisar vender algum jogador para ter a condição de fazer um investimento maior para trazer um novo centroavante para a próxima temporada. As informações são do portal "UOL".

Para o começo de 2025, o Flamengo teria somente R$ 3 milhões em caixa no início do ano. Por conta disso, possíveis vendas podem ser fundamentais para que o Rubro-Negro consiga aumentar a possibilidade de investimentos. Jogadores com o lateral-direito Wesley e os zagueiros Léo Ortiz e Fabrício Bruno são os mais assediados do elenco pelo futebol europeu.

É previsto que o Flamengo tenha algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 126,64 milhões) em reforços para a temporada de 2025. Porém, o clube carioca deverá ter cautela para desembolsar esse valor, não o investindo totalmente logo no começo do ano.

A contratação de um substituto para Gabigol é prioridade para Filipe Luís, que deseja a chegada do centroavante, antes do começo da pré-temporada nos Estados Unidos. José Boto, novo diretor de futebol, já está trabalhando para resolver.

O nome de Róger Guedes foi avaliado pela nova diretoria do Flamengo, porém, o atacante não agradou ao treinador do Flamengo. A possível contratação do atacante, que atua no futebol chinês, também não seria simples.