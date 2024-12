José Boto - Reprodução

Publicado 12/12/2024 14:58

Acertado para ser o novo diretor de futebol do Flamengo a partir de 2025, o português José Boto passou por um momento de tensão no início de seu trabalho no NK Osijek, clube da Croácia que deixará para trabalhar no Rubro-Negro. No dia 28 de maio deste ano, o carro do dirigente foi atingido por sete tiros durante um protesto por parte da Cepin, um famoso grupo de mafiosos croatas.

Naquele dia, Boto foi levado em seu carro ao aeroporto de Zagreb por Alfredo Almeida, um dos membros da diretoria do NK Osijek. De lá, seguiu para Portugal de férias, enquanto Almeida voltou com o carro para a cidade de Osijek, deixando o veículo estacionado no bairro onde futuro dirigente do Flamengo mora. Mais tarde, o carro foi atingido pelos sete disparos no vidro da frente, no lado do condutor.

"Tenho plena confiança na polícia e nas suas competências para investigar este incidente e levar os responsáveis pelo que se passou à justiça. Confio que vão resolver esta situação calmamente e garantir a segurança de todos os envolvidos. Mais uma vez, obrigado pelo vosso apoio inabalável. Juntos, vamos ultrapassar esta situação e continuar a avançar com resiliência e determinação", escreveu Boto em suas redes sociais na época.

Segundo a imprensa croata, o membro da máfia responsável pelos tiros foi o mesmo que baleou a perna de Zdravko Mamic, então diretor executivo do Dínamo Zagreb, em agosto de 2017. Na época, ele vetou uma transferência do lateral-esquerdo Borna Barisic para o Dínamo Kiev. O jogador é filho de Stipe “O Mariposa” Barisic, considerado uma das principais figuras do clã da máfia Cepin.

José Boto é aguardado no Rio após o Natal para assumir seu novo cargo no Flamengo. Da Europa, o português já vem participando de reuniões com o presidente eleito Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Antes de se apresentar ao Fla, Boto ainda participará dos último jogos do NK Osijek, da Croácia, em 2024. O compromisso final será no dia 20, contra o Istra 1961, pelo Campeonato Croata.