Gabigol ainda não anunciou por qual clube jogará a partir de 2025Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 12/12/2024 09:00 | Atualizado 12/12/2024 10:19

Rio - Gabigol definirá o futuro nos próximos dias. O Cruzeiro tem negociação avançada com o jogador e tenta resolver os últimos processos burocráticos para anunciar a contratação até o fim do ano. O atacante tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro.

Após a conquista da Copa do Brasil, Gabigol revelou que estava de saída do Flamengo após cinco anos vestindo o Manto Sagrado. O atacante se despediu da torcida no empate com o Vitória por 2 a 2, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão, e chegou a marcar um gol.

O Cruzeiro é o provável destino do ídolo rubro-negro. O Santos também tem interesse na contratação do jogador, mas teria que buscar recursos financeiros para contratá-lo já na próxima temporada. Porém, ainda não está descartada uma reviravolta na disputa pelo centroavante.

Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Contratado em 2019, o atacante conquistou 13 títulos, incluindo duas Libertadores, dois Brasileiros e duas Copas do Brasil, e superou a marca de Zico e Júnior. Ao todo, foram 308 jogos e 161 gols marcados.