Filipe Luís vem fazendo um ótimo trabalho no comando do FlamengoGilvan de Souza / CRF

Publicado 10/12/2024 14:13 | Atualizado 10/12/2024 14:15

"Hoje, é o melhor do Brasil. Ele será o próximo treinador da Seleção. Consegue olhar para o jogador e entender o que ele tem de melhor e colocar isso em prol do time, evoluir ainda mais. Tento imaginar na Seleção com o tanto de craques à disposição e ele fazendo isso", ponderou o ídolo.

O centroavante valorizou a veloz ascensão e o sucesso na carreira do técnico, que saiu das categorias de base do Flamengo para comandar o time no pentacampeonato da Copa do Brasil. "Sempre foi um treinador. Nesses momentos em que estive no Flamengo no quarto vendo jogos, ele me passava vídeos, mostrando o que eu havia feito. A gente imaginava, mas não que seria tão rápido", avaliou.

Gabigol também brincou sobre a postura de Filipe Luís nos treinamentos: "Ele entra no bobinho. Tem a posse de bola, faz a posse. Está muito recente, faz um ano. Só mudou o físico, está velhinho".