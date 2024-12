Luiz Eduardo Baptista ao lado do vice Flávio Willeman - Reprodução / Instagram

Publicado 10/12/2024 10:04 | Atualizado 10/12/2024 10:07

Rio - Presidente eleito do Flamengo para o triênio de 2025 a 2027, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirmou logo após o resultado oficial, na última segunda-feira, que Filipe Luís seguirá como treinador do clube carioca. O dirigente frisou o contrato que o ex-lateral-esquerdo tem com o clube carioca até o fim do ano que vem. Porém, durante a campanha, Bap não foi tão convicto na decisão.

Ao ser questionado sobre a permanência do treinador do Flamengo em sua gestão, o dirigente deixou claro que essa seria uma decisão a ser tomada após conversa com o novo diretor de técnico do futebol do Rubro-Negro. De acordo com informações do jornal português "A Bola", a função será exercida por José Boto.

"Então, se ele me disser que o contratado não vai atender as necessidades e me convencer disso, eu tenho que respeitar. Hoje, estamos felizes com o Filipe Luís porque está fazendo um trabalho excepcional, mas eu entendo que não vou cair nessa armadilha de definir algo sem ouvir o diretor técnico", disse em entrevista ao portal "Coluna do Flamengo".

Eleição no Flamengo

Na última segunda-feira, o Flamengo elegeu a chapa que conta com Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tendo como vice Flávio Willeman. O novo presidente recebeu 1.731 votos. Ele superou o candidato da situação Rodrigo Dunshee, que recebeu 1.166, e Maurício Gomes de Mattos, que levou 363.