Gabigol em treino do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/12/2024 21:16

São Paulo - De saída do Flamengo , Gabigol revelou que ainda não está fechado com nenhum time. Nesta segunda-feira (9), em entrevista ao podcast "Podpah", o atacante explicou que começará a pensar no tema a partir desta terça (10). Ele também garantiu que, apesar das notícias, não está acertado com o Cruzeiro.

"Não tem nada. Pode ser que aconteça? Pode ser, mas é algo que vou começar a partir de amanhã a pensar, conversar, ver qual a melhor possibilidade para mim. Eu fiquei sabendo depois da final, quando eu falei que não iria ficar, estava lá embaixo: Gabigol acertado com o Cruzeiro. Aí vamos supor, acontece isso daqui a um mês, e vão ficar falando: 'Tá vendo, eu falei!'. Mas é mentira. Pode ser o Cruzeiro, pode ser o Santos, pode ser o Corinthians, pode ser o Fortaleza, pode ser o Bahia. Eu não sei, juro para vocês que não sei. A partir de amanhã, vou começar a pensar nisso", disse Gabigol.

"O celular está tocando, graças a Deus. No final, isso é muito importante, ter inúmeros times daqui do Brasil e de fora querendo seu jogo, seu jeito de ser. Fico muito feliz", completou.

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e deixa o clube como ídolo. Ao todo, foram 13 troféus: duas Libertadores (2019 e 2022); uma Recopa Sul-Americana (2020); dois Brasileiros (2019 e 2020); duas Copas do Brasil (2022 e 2024); duas Supercopa do Brasil (2020 e 2021); e quatro edições do estadual (2019, 2020, 2021 e 2024).

"Eu tenho na minha cabeça que quero jogar com os melhores e principalmente jogadores que são campeões. Naquele momento das finais, aí a gente vê quem é quem. Então, no Flamengo só tem os melhores, que são campeões e que são jogadores que chega na hora da pressão, por exemplo naquele jogo contra o Corinthians (na Copa do Brasil), em Itaquera, que jogamos com um a menos... Não aconteceu nada. A gente está acostumado a esses momentos", afirmou Gabi.

"Eu queria viver esse momento com a torcida, com o time, achava que era importante. Eu não tenho nada assinado com ninguém, não tenho nada certo. Acho que depois de hoje do podcast, que era minha última agenda, amanhã vou começar a pensar nisso, a estudar o que eu vou fazer. Se eu vou para fora, se eu fico no Brasil. Eu quero ir para algum lugar para ser campeão", prosseguiu posteriormente.