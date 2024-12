Luiz Eduardo Baptista, à esquerda, e Flavio Willeman, à direita - Paula Reis / CRF

Rio - Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o novo presidente do Flamengo . O candidato de oposição foi eleito nesta segunda-feira, 9, com 1.731 votos, e estará à frente do clube pelo próximo triênio (2025, 2026 e 2027). Flávio Willeman é seu vice.

Bap substituirá Rodolfo Landim, que ocupava o cargo desde 2019. O candidato da situação, Rodrigo Dunshee, atual vice-presidente geral e jurídico, ficou em segundo, com 1.166 votos. Maurício Gomes de Mattos, também da oposição, ficou em terceiro, com 363.

"Obrigado, Obrigado. Muito duro montar um evento desse tamanho para tanta gente com tanta emoção no Flamengo. Então, de coração, muito obrigado a todas vocês. Muito obrigado também às nossas famílias, mas de todos vocês que se empenharam ao longo dessa trajetória. Claro que todas as escolhas trazem algumas renúncias, não é, Flávio? Eu tenho certeza que cada um de vocês, ao dedicar um pouco de tempo à nossa campanha, tirou um pouco do tempo precioso de suas famílias. Então, a vocês e a família de vocês também, nosso muito obrigado", disse Bap, em seu discurso.

"Aos amigos mais próximos, muito obrigado, galera! Vocês são demais, vocês são demais! Por fim, à toda nação rubro-negra, à toda torcida rubro-negra que torceu, que vibrou, que nos apoiou. E ao corpo de sócios do Clube de Regatas do Flamengo, nosso muito obrigado por termos sufragado hoje presidente e vice-presidente do Mais Querido. Muito obrigado! Vamos por mais pessoal! Saudações Rubro-Negras!", completou.

O clima minutos antes da apuração era de tensão e muita expectativa. A reportagem viu discussões entre membros das chapas de Bap e Dunshee antes do anúncio do resultado de cada uma das dez urnas.

A eleição começou pela manhã, às 8h, na Gávea. Os três candidatos - Rodrigo Dunshee, Luiz Eduardo Baptista e Maurício Gomes de Mattos - votaram na primeira meia hora. Ela seguiu até 21h, no ginásio Hélio Maurício.

"Profissionalismo (é a principal marca que essa chapa quer deixar), títulos e profissionalismo. O mundo do futebol, os esportes e o entretenimento se tornaram uma grande atividade mundial, as SAFs estão aí. A gente não vai virar SAF, mas a gente quer profissionalizar o clube de ponta a ponta. Uma SAF nada mais é do que uma estrutura profissional de gestão. E o Flamengo já demonstrou que isso é possível, e nós faremos isso, sem vender o clube. Muito obrigado", disse Flávio Willeman, vice de Bap.

Bap é o novo presidente do Clube de Regatas do Flamengo. 1731 votos contra 1166 a Dunshee.

Bap é o atual presidente do Conselho de Administração do Flamengo. No passado, foi VP de marketing do clube na gestão Eduardo Bandeira de Mello, que teve início em 2013. Posteriormente, em 2018, integrou a chapa de Rodolfo Landim e foi o vice de Relações Externas do clube.

Veja o resultado final

Votantes: 3272

Brancos: 5

Nulos: 7



Chapa 1 (Luiz Eduardo Baptista): 1.731 votos

Chapa 2 (Maurício Gomes de Mattos ): 363 votos

Chapa 3 (Rodrigo Dunshee): 1.166 votos