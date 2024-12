Marcos Braz vota na eleição do Flamengo - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 09/12/2024 18:02 | Atualizado 09/12/2024 18:04

Rio - O atual vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, deixará o cargo ao fim do ano. Após votar na eleição do clube , nesta segunda-feira (9), o dirigente concedeu entrevista e prometeu que fará uma transição responsável e transparente. Ele também reforçou que torce por Rodrigo Dunshee, candidato a situação.

"Sistematicamente eu venho falando isso aí. Para quem for, mesmo que esteja da situação, eu vou fazer uma transição responsável, uma transição que o Flamengo precisa, você ali tem muitas informações sensíveis. E vou estar à disposição até o dia 31 de dezembro. Tenho certeza que qualquer candidato que vença hoje, independente de qualquer situação, vai chegar e vai me ligar amanhã para começar a fazer essa transição. E eu vou fazer uma transição responsável, transparente com qualquer um que se eleja. Estou torcendo pro Rodrigo (Dunshee)", disse.

Em outubro, Braz já havia confirmado que deixaria o Flamengo no fim de 2024 . Durante a conversa com os jornalistas nesta segunda, ele falou sobre como deixa seu departamento para a próxima gestão.

"O que eu posso te falar é que eu entrego um elenco muito melhor do que eu peguei, eu entrego um departamento muito mais robusto em todas as áreas mesmo com essa palhaçada de negócio de amador. O único amador ali sou eu. Toda a estrutura é profissional. A gente tem funcionários fantásticos, e o eleito é que vai decidir o que vai fazer, mas eu vou deixar bem claro como está o futebol, vou apresentar todas as informações possíveis. E quem ganhar a eleição faças as análises e tome as decisões cabíveis para 2025, 2026 e 2027", contou.

A eleição para presidente do Flamengo para o próximo triênio (de 2025 a 2027) começou na manhã desta segunda-feira (9), às 8h, na Gávea. E os três candidatos - Rodrigo Dunshee, Luiz Eduardo Baptista (o Bap) e Maurício Gomes de Mattos - votaram na primeira meia hora.

"Estou vendo o processo eleitoral do Flamengo aqui hoje na grandeza do Flamengo. Vai ganhar quem tem mais votos, vai ganhar quem fez a melhor a campanha, quem apresentou as propostas. Quem fez um convencimento... Às vezes o cara nem tem a melhor proposta, mas faz o melhor convencimento mais importante é o que vocês viram ali. Tá bem tranquilo, tá fácil de vir, quem vier vota rápido, não tem fila, não tem nada. A eleição tá da grandeza do Flamengo, isso é oque importa", afirmou.