Sócios votam na eleição para novo presidente do Flamengo na sede da GáveaArquivo / Agência O Dia

Publicado 09/12/2024 09:46 | Atualizado 09/12/2024 09:52

Rodrigo Dunshee, Luiz Eduardo Baptista (o Bap) e Maurício Gomes de Mattos - votaram na primeira meia hora.

A eleição para presidente do Flamengo para o próximo triênio (de 2025 a 2027), começou na manhã desta segunda-feira (9), às 8h, na Gávea. E os três candidatos -- votaram na primeira meia hora.

Dunshee e Bap foram à urna eletrônica 6 por volta das 8h10, enquanto Mattos, às 8h20. Além deles, o atual presidente, Rodolfo Landim, e seu antecessor, Eduardo Bandeira de Mello, também já deixaram seus votos.



A eleição no Flamengo deste ano ainda contar com a urna 11, que é a única em voto de papel. Ela está destinada aos sócios que não apresentarem CPF.



A votação prossegue até as 21h, no ginásio Hélio Maurício e tem 6.137 sócios aptos a participar.



Os concorrentes a presidente do Flamengo



Chapa 1: o empresário Luiz Eduardo Baptista (o Bap, com Flávio Willeman como vice;

Chapa 2: o advogado Maurício Gomes de Mattos, com Wellington Silva como vice;

Chapa 3: o advogado Rodrigo Dunshee, com Marcos Bodin como vice.