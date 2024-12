Abraço de Filipe Luís em Gabigol após despedida do atacante do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Abraço de Filipe Luís em Gabigol após despedida do atacante do FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 08/12/2024 20:24

Rio - Companheiro nos tempos de jogador e técnico em 2024, Filipe Luís valorizou a história de Gabigol com a camisa do Flamengo e comentou sobre sua despedida em entrevista coletiva após o empate com o Vitória neste domingo (8). O atacante deixa o clube após seis temporadas e 13 troféus conquistados em uma linda trajetória.

"Ele sai pela porta da frente. Era justo uma lenda como é o Gabriel sair pela porta da frente, receber o carinho da Nação, receber o carinho da torcida que teve essa comunhão com ele por tantos anos. Foram momentos bons, ruins, de muita alegria, de críticas. Chegou aqui um menino e sai daqui um homem. Achei muito legal da parte do clube brindar essa homenagem para ele. Mesmo que ele não esteja se aposentando, pôde receber o carinho de volta da torcida. Da maneira que foi o jogo acho que ele sai pela porta grande, e estamos orgulhosos de tudo o que ele fez pelo Flamengo.", iniciou Filipe Luís.

Gabigol deixa o Flamengo com 308 jogos, 161 gols e 13 títulos. Para o treinador, ainda que abaixo da prateleira dos ídolos da década de 1980, Gabriel se deu o luxo por causa das atuações de conseguir ser comparado.

LEIA MAIS: Homenagens a Gabigol têm mosaico e cumprimento frio a dirigentes do Flamengo

"Muitos jogadores passaram aqui, mas foram poucos que deixaram o nome gravado da forma que o Gabriel conseguiu. A geração 81, que é insuperável, todos eles são maiores do que as outras, são os primeiros, os pioneiros, os que fizeram o Flamengo ser gigantesco. O Gabriel conseguiu fazer uma história muito importante, até ser comparado com aquele geração", afirmou.

O camisa 99 recebeu homenagens do clube e da torcida no Maracanã antes do duelo com o Vitória. Ele deixou o gramado aos 35 minutos do segundo tempo após ter deixado sua marca.

Sem uma das principais referências técnicas dos últimos anos, o Flamengo vai precisar ir ao mercado em busca de um centroavante. Pedro, que está lesionado, só deve voltar a jogar em maio de 2025. Filipe Luís comentou sobre o caso e projetou um novo reforço que se encaixe nos padrões táticos.

"Ainda não conversamos muito sobre isso. Temos conversas diárias com o departamento de scout, mas a partir de semana que vem vamos começar a falar sobre possíveis saídas e entradas de jogadores. Para mim, nesse caso é muito simples: jogador que cumpra com as características com o modelo de jogo que tem o treinador e o modelo que o clube pede. Ou seja, o atacante tem que ser nesse perfil. A partir daí, outros jogadores virão fazer suas histórias, deixarão seus nomes marcados de outras formas, outros títulos, outros anos, e o clube vai ficar sempre. Falar que jogador virá, virá um com muita ambição, com muita fome, querendo escrever o nome na história do Flamengo e que a torcida cante o nome dele. É o que todo jogador que vem para o Flamengo sonha."

Confira outras respostas de Filipe Luís:

Renovação de David Luiz

"É um jogador muito importante, foi muito importante em 2022, 2023 e esse ano. Fez sua história, ganhou títulos com a camisa do Flamengo e ajudou muito a gente. A partir da semana que vem vamos começar a conversar sobre possíveis renovações, saídas, jogadores que podem entrar e que podem sair. O caso do David será colocado na mesa, mas é um jogador que se esvaziou, deu tudo o que tinha enquanto estava aqui. Se continuar vai continuar fazendo, porque é o caráter dele, ele gosta de ajudar, de participar de tudo, é e foi muito importante. Vamos conversar para ver o que é melhor para o clube e para ele."



Projeções para 2025

"Acredito que temos que ir atrás de repor saída do Gabi, sem muita pressa porque temos jogadores para suprir e o Pedro vai voltar também. Mas o nome que vier tem que ter as características ideias para cumprir o que o modelo pede. Projeção que faço é fazer uma grande pré-temporada. Temos a final da Supercopa no dia 2 de fevereiro, vamos em busca desse título. Temos o Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores. Sempre todo clube começa com isso. Temos nossas prioridades, como falei para mim Brasileiro é prioridade juntamente com a Libertadores, que é a maior competição da América e dá vaga no Mundial de Clubes. Também vamos participar do Mundial ano que vem, então a projeção é que vai ser um ano intenso, um ano bom, por isso precisamos descansar bem, nos atualizarmos no futebol e voltar com as baterias recarregadas para fazer uma grande temporada."