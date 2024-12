Gabigol comemorando seu último gol com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/12/2024

Rio - Fim de um ciclo com palavras de carinho, muita gratidão, mas também críticas à diretoria. Gabigol se despediu do Flamengo com gol marcado neste domingo (8), no empate com o Vitória , e concedeu entrevista logo em seguida para comentar sobre seu adeus ao Rubro-Negro. O atacante se colocou na prateleira de lendas do clube e atacou dirigentes, que, na sua visão, "não têm palavra".

"Muito feliz. Foi uma passagem histórica. Cheguei aqui um menino e hoje é o dia que eu me torno imortal. Daqui a pouco vou ter 30, 35, 40, 90 anos, não vou estar mais na Terra, mas meu nome vai estar aqui para sempre. Hoje encerra-se um ciclo, mas eu acho que virei uma lenda", disse, ao "Premiere".

Gabigol, questionado se havia possibilidade de uma reviravolta na novela, afirmou que cumprirá sua palavra e deixará o Flamengo. O camisa 99 valorizou o legado que deixará e a idolatria com os torcedores, criticando o que dirigentes fizeram na condução das conversas.

"Eu tenho palavra, diferente de outras pessoas que não tem palavra. Meu pai e minha mãe me criaram como homem, e acho que a coisa mais honrosa é ter palavra. Eles não tiveram palavra comigo, mas a minha está mantida e eu não vou ficar. O que importa mesmo é o que as ruas falam. Quando eu andar na rua, vou ser idolatrado, amado", afirmou.

Antes do início da partida contra o Vitória, Gabigol recebeu homenagens do Flamengo com a presença de seus familiares. Ao lado dos troféus conquistados, tirou fotos e saudou torcedores.

"Minha família é meu alicerce. As pessoas que convivem comigo, me conhecem bastante. Sou um cara muito tranquilo, muitas vezes até meio sem graça. Foi um momento muito especial para mim fazer meu último jogo aqui no Maracanã, fazer gol... É muito especial. Amo muito esse clube, o Rio de Janeiro. Me torno uma lenda, me torno imortal. Agora é aproveitar o que aconteceu aqui e, quando olhar para trás, sempre com sentimento de muita alegria."

Gabigol deixa o Flamengo com 308 jogos disputados, 107 gols e 43 assistências. Ao todo, foram 13 títulos: recorde no clube que o ídolo divide com Zico, Júnior, Arrascaeta e Bruno Henrique: duas Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e quatro edições do estadual (2019, 2020, 2021 e 2024).