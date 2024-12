Gabigol marcou em sua despedida pelo Flamengo - Divulgação/Flamengo

Publicado 08/12/2024 18:05

Rio - Não foi com bom resultado para encerar sua trajetória com a camisa do Flamengo, mas Gabigol fez valer a festa com um gol para se despedir da torcida rubro-negra. Na tarde deste domingo (8), no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Vitória, o camisa 99 deixou sua marca no empate em 2 a 2. Além dele, Ayrton Lucas marcou para o clube da Gávea, e Alerrandro e Janderson para o Leão.

Com o resultado, o Rubro-Negro encerrou a edição de 2024 do Brasileirão na quarta colocação. A equipe já estava classificada para a fase de grupos da Libertadores 2025 por conta do título da Copa do Brasil.

O jogo

No último ato de Gabigol com o manto rubro-negro, muita participação e companheiros acionando em meio ao clima de festa no Maracanã. O camisa 99 começou tentando duas finalizações mesmo marcado e mostrou muita disposição. Em jogo com poucas pretensões do lado carioca, a equipe baiana foi quem deu o primeiro golpe.



Precisando do resultado para carimbar a vaga na próxima Copa Sul-Americana, o Vitória abriu o placar aos 15 minutos com o artilheiro Alerrando. Carlos Eduardo cruzou fraco, a defesa do Flamengo se atrapalhou, Rossi saiu errado e o centroavante deu um toque sutil para marcar o primeiro. Este foi seu 15º gol no Brasileirão.



O Flamengo não fez um primeiro tempo de encher os olhos, mas criou boas oportunidades no campo de ataque. Gerson e Wesley foram os destaques pelo lado direito do gramado, com as principais do primeiro tempo, mas o time desperdiçou no terço final.

Segundo tempo agitado

No retorno para a segunda etapa, logo aos 13 minutos, Gabigol coroou sua despedida com um belo gol, fazendo valer toda a participação ao longo do jogo. Pulgar achou bom passe, Michael deixou passar e o camisa 99, que conquistou 13 títulos pelo Rubro-Negro, tocou na saída de Lucas Arcanjo para deixar tudo igual e levantar o Maracanã.



A partida ganhou em emoção principalmente após a marca dos 25 minutos. O Flamengo tentou boas triangulações, se movimentou perto da área do Vitória, mas, em uma jogada individual e que parecia pouco proveitosa, o Leão marcou novamente.



Aos 29, o Vitória subiu em contra-ataque após erro de De la Cruz. Janderson carregou pelo lado esquerdo, viu a marcação encostar na entrada da área, mas cortou para a perna direita e acertou um lindo chute na "bochecha" da rede, no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Rossi. O Fla não deixou a equipe baiana comemorar. Pouco tempo depois, aos 34, Ayrton Lucas tabelou pela esqueda com Pulgar e bateu da entrada da área com a perna direita. A bola tocou na trave e entrou para deixar tudo igual novamente.

O adeus

Logo após o gol de empate, Gabigol deixou o gramado do Maracanã ovacionado por torcedores. No banco de reservas, cumprimentou todos os companheiros de elenco, fez a tradicional comemoração com Bruno Henrique e se emocionou.

Em campo, as equipes pouco produziram no restante e o empate foi confirmado. O Vitória, por sua vez, conseguiu a vaga para a próxima Copa Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 2 X 2 VITÓRIA



Local: Maracanã

Data e hora: 8/12 (domingo), às 16h (de Brasília)

Arbitragem: Lucas Casagrande

Assistentes: Neuza Ines Back e Victor Hugo Imazu



Gols: Gabigol 13'/2ºT e Ayrton Lucas 34'/2ºT (FLA); Alerrandro 15'/1ºT e Janderson 29'/2ºT (VIT)



Cartões amarelos: Carlos Eduardo e Edu (VIT)



FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo (De la Cruz) e Gerson; Bruno Henrique (Michael), Plata (Luiz Araújo) e Gabigol (Alcaraz). Técnico: Filipe Luís.



VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Edu, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller (Caio Vinícius), Willian Oliveira (Luan Vinícius) e Machado (Léo Naldi); Gustavo Mosquito (Janderson), Carlos Eduardo (Willean Lepo) e Alerrandro.