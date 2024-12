Gabigol fazendo sua tradicional comemoração, a última pelo Flamengo - Divulgação/Flamengo

Publicado 08/12/2024 19:10

Rio - O Flamengo encerrou a temporada de 2024 com empate em 2 a 2 com o Vitória , neste domingo (8), no Maracanã. A partida marcou a despedida do ídolo Gabigol como jogador do Rubro-Negro. O camisa 99 deixou sua marca na segunda etapa e foi ovacionado na saída do gramado.