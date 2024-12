Comentário de Zico em postagem de Gabigol com fotos de vários momentos pelo Flamengo - Reprodução de Instagram

Publicado 08/12/2024 14:15 | Atualizado 08/12/2024 14:17



Maior ídolo do Flamengo , Zico comentou a última postagem de Gabigol, com um carrossel de fotos de vários momentos pelo clube, inclusive os dois juntos. O atacante faz a última partida com a camisa rubro-negra neste domingo (8), às 16h no Maracanã, e o Galinho fez questão de exaltá-lo.

"Teu nome fica pra sempre em nossos corações rubro-negros por tantas alegrias que nos deu. Que Deus continue iluminando seus passos onde estiver", escreveu.

Desde que chegou ao Flamengo, em 2019, Gabigol exaltou Zico e os dois ficaram próximos. Após o título da Copa do Brasil de 2022, o atacante fez questão de conversar por videochamada com o ex-jogador, que estava no Maracanã.



Na mesma época, o Galinho deu o aval para o jogador assumir a camisa 10 rubro-negra.



Em seis temporadas, Gabigol igualou recordes de Zico pelo Flamengo: os 16 gols em finais e os 13 títulos.