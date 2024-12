Relembre as polêmicas de Gabigol na passagem pelo Flamengo

Gabigol se despede do Flamengo no domingo (8), contra o Vitória, no Maracanã. Ao longo de cinco anos, o atacante criou uma enorme idolatria e colecionou gols e títulos pelo Rubro-Negro, mas também polêmicas.

De provocações a rivais e discussões com diretoria a flagra em cassino ilegal durante a pandemia de covid-19, Gabigol foi notícia muitas vezes não apenas pelo que fez em campo. Entre as principais polêmicas, uma delas quase o fez se despedir antes do clube: a punição por tentativa de fraudar exame antidoping.

Livre da suspensão de dois anos, o atacante voltou a jogar, mas sem espaço com Tite, com quem também teve problemas fora de campo, e ficou mal com os torcedores após aparecer vestindo uma camisa do Corinthians. Mas na reta final de contrato com o Flamengo, voltou a fazer o que mais sabe, gols decisivos, e se despede de bem com os rubro-negros.

