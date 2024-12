Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 06/12/2024 13:41

Rio - Marcos Braz está liberado para trabalhar no último jogo do Flamengo na temporada contra o Vitória, no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), no Maracanã, em partida que será sua última no cargo de vice-presidente de futebol. Suspenso no último dia 28 por infração ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), ele pagou multa de R$ 20 mil e teve a pena de 15 dias de suspensão convertida em "medida de interesse social" pelo presidente do STJD, Luís Otávio Veríssimo Teixeira.

Braz foi punido com base no CBJD por "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código" após o árbitro Wilton Pereira Sampaio relatar na súmula do jogo entre Flamengo e Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, ofensas por parte do dirigente.

"Relato que após o término da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia para o vestiário, na zona mista, o senhor Marcos Teixeira Braz, vice presidente do Clube de Regatas do Flamengo, proferiu aos gritos as seguintes palavras, repetidamente, em direção a equipe de arbitragem: "Vocês vão f... com o futebol brasileiro, vai tomar no c..., o VAR vai acabar com o futebol brasileiro", escreveu o árbitro.

O último jogo de Marcos Braz na pasta será também a despedida de Gabigol. O atacante fará sua última partida com a camisa rubro-negra diante do Vitória, já que anunciou que não renovará seu contrato com o clube.