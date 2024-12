Arrascaeta deseja vestir a camisa 10 no ano que vem - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 06/12/2024 07:30 | Atualizado 06/12/2024 07:44

Rio - Ídolo do Flamengo, Giorgian De Arrascaeta, de 30 anos, faz história no clube há seis temporadas, vestindo a camisa 14. Porém, tudo pode mudar na próxima temporada. Com a saída de Gabigol, que iniciou a temporada utilizando a camisa 10, o apoiador admitiu que tem o sonho de utilizá-la no ano que vem.



"Com certeza (risos). É um número que simboliza muito. Eu tenho total respeito e carinho com Gabi. Até já tinha falado com o Bruno Spindel (diretor executivo) aqui. Eu não quero falar nada e nem nenhuma coisa enquanto o Gabi estiver conosco porque eu respeito a presença dele. A gente ficou sabendo que o Gabi não vai continuar conosco, vou esperar essa daí (risos)", afirmou em entrevista ao "GE".

Gabigol acabou perdendo o número após viver uma temporada bastante ruim, com problemas dentro e fora de campo. No momento, a 10 imortalizada por Zico não tem dono. Em relação ao atacante, Arrascaeta acredita que o jogador poderá recuperar o nível do seus melhores dias no Flamengo em outro clube.

"A verdade é que quero agradecer a ele e desejar a ele o melhor. É um cara que eu sei que vai melhorar e vai demonstrar seu potencial porque já fez muitas vezes isso aí", disse.

Com a saída de Gabigol, Arrascaeta verá encerar um trio, que foi essencial em várias conquistas do Flamengo nos últimos seis anos. O uruguaio abordou a parceira ao lado do atacante e de Bruno Henrique, que seguirá no clube carioca na próxima temporada.

"A conexão mais forte dentro de campo fez com que a gente ficasse ainda mais próximo. Tanto Gabi quanto Bruno são dois jogadores que gosto muito, sempre estou próximo deles. Dentro do campo, a gente se entendeu muito bem e muito rápido a característica de um e de outro. Nos complementamos muito bem. Quando não era gol de um, era assistência e passe para outro. Vamos sentir saudades também", concluiu.