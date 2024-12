Evertton Araújo assinou novo contrato com o Flamengo na presença dos pais - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/12/2024 13:19

valorização salarial e aumento na multa rescisória. Flamengo anunciou a renovação com Evertton Araújo, nesta sexta-feira (6). O novo contrato da revelação que se firmou entre os profissionais passa a ser até o fim de 2028, com

O volante de 21 anos ganhou muito espaço desde a chegada de Filipe Luís, contando também com os desfalques de Erick Pulgar e De La Cruz. Ainda assim, aproveitou as chances que teve e agradou e atuou com o treinador em nove das 27 partidas que disputou neste ano.



Ele estreou pelos profissionais em 2023, mas pelo time formado por jovens da base que disputou partidas no Campeonato Carioca enquanto o elenco principal fazia pré-temporada.



Somente em 2024 ele participou de jogos com os principais nomes do Rubro-Negro. Ao todo, são 15 vitórias, oito empates e quatro derrotas em 2024.



"Evertton é um jogador que tem o maior talento que um ser humano pode ter, na minha opinião, que é a capacidade de aprender. É um cara extremamente disciplinado, focado. Fica fazendo complemento depois do treino, tem tendência de evoluir muito", elogiou Filipe Luís em coletiva de imprensa recente, sobre Evertton Araújo.