Chuteira que Gabigol usará em sua despedida do FlamengoDivulgação

Publicado 07/12/2024 20:51

Rio - Em sua despedida do Flamengo, neste domingo (8), no Maracanã, contra o Vitória, pela última rodada do Brasileirão, o atacante Gabigol usará uma chuteira especial fabricada pela Mizuno, empresa que patrocina o camisa 99 do Rubro-Negro.

O calçado é na cor dourado e conta com duas datas: a de sua estreia (23/01/19) e a de sua despedida (08/12/2024). O jogador fez seu último treino no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, já com a nova chuteira e compartilhou nas redes sociais.

Pelo Flamengo, Gabigol marcou 160 gols marcados e deu 43 assistências. Ao todo, foram 13 troféus: duas Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e quatro edições do estadual (2019, 2020, 2021 e 2024).