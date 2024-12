Torcida do Flamengo no Maracanã - Paula Reis / Flamengo

Publicado 06/12/2024 15:07

sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025, na última quinta-feira (6), torcedores do Flamengo invadiram o perfil do Chelsea, que será um dos adversários do time carioca no Grupo D. No X, antigo Twitter, os rubro-negros se mostraram ansiosos pelo duelo e responderam a uma publicação do time londrino sobre a competição. Rio - Poucas horas após o, na última quinta-feira (6), torcedores do Flamengo. No X, antigo Twitter, os rubro-negros se mostraram ansiosos pelo duelo e responderam a uma publicação do time londrino sobre a competição.

Veja algumas mensagens:

Além do Chelsea, o Flamengo terá como adversários no Grupo D o León-MEX e Esperánce-TUN. O Mundial de Clubes, que será disputado pela primeira vez no formato de Copa do Mundo, com 32 times, acontecerá entre 15 junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.