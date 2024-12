Troféu do Mundial de Clubes foi apresentado antes do sorteio dos grupos - AFP

Troféu do Mundial de Clubes foi apresentado antes do sorteio dos gruposAFP

Publicado 05/12/2024 16:26 | Atualizado 05/12/2024 16:37

Estados Unidos - A Fifa realizou, na tarde desta quinta-feira (5), em Miami, o sorteio do Mundial de Clubes de 2025, que será disputado entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, e contará com a participação de Botafogo, Flamengo e Fluminense, além de Palmeiras.

O Glorioso, único dos cariocas que não foi cabeça de chave, pegou dois europeus no grupo B: PSG e Atlético de Madrid. O outro adversário é o Seattle Sounders, logo na estreia.

Já o Rubro-Negro ficou no D, que terá também Chelsea e León, do México. A primeira partida no torneio será contra o Esperance, da Tunísia, que entrou no Mundial pelo ranking.

E o Tricolor está no grupo F e encara o Borussia Dortmund na estreia. Ulsan, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, completam o grupo. Os dois entraram pelo ranking em seus continentes.

Outro brasileiro no torneio, o Palmeiras caiu no A e enfrentará o Inter Miami, time de Messi, além de Porto e Al Ahly, do Egito e que é o atual bicampeão da África.



A final do Mundial de Clubes será em Nova York, no Estádio MetLife.

Veja os grupos

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly (Egito), Inter Miami (EUA);

Grupo B: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders (EUA);

Grupo C: Bayern de Munique, Auckland City (Nova Zelândia), Boca Juniors, Benfica;

Grupo D: Flamengo, Esperance (Tunísia), Chelsea, León (México);

Grupo E: River Plate, Urawa Reds (Japão), Monterrey (México), Inter de Milão;

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan (Coreia do Sul), Mamelodi Sundowns (África do Sul);

Grupo G: Manchester City, Wydad (Marrocos), Al Ain (Emirados Árabes), Juventus;

Grupo H: Real Madrid, Al-Hilal (Arábia Saudita), Pachuca (México), Red Bull Salzburg (Áustria).

Regras do Mundial de Clubes

Como na Copa do Mundo, os dois primeiros colocados de cada grupo irão para as oitavas de final, em jogo único e eliminatório.

O primeiro critério de desempate será o confronto direto. Caso ainda não seja resolvido, segue para o saldo e, depois, o número de gols marcados.



Se houver empate nos 90 minutos na fase eliminatória, a disputa vai para prorrogação. E pode chegar aos pênaltis se a igualdade no placar permanecer.

Ao todo, os times poderão inscrever 35 jogadores no Mundial. Entretanto, apenas 26 estarão à disposição do técnico em cada partida. Além disso, a suspensão será por dois cartões amarelos e somente nas quartas de final a contagem será zerada.

Critérios de classificação

Botafogo (Brasil) - campeão da Copa Libertadores da América 2024

Fluminense (Brasil) – campeão da Copa Libertadores da América 2023

Flamengo (Brasil) – campeão da Copa Libertadores da América 2022

Palmeiras (Brasil) – campeão da Copa Libertadores da América 2021

Boca Juniors (Argentina) – via ranking da Conmebol

River Plate (Argentina) – via ranking da Conmebol

Auckland City (Nova Zelândia) – via ranking da OFC

Pachuca (México) – campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2024

Club León (México) – campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2023

Inter Miami (EUA) - campeão da Supporter's Shield 2024

Seattle Sounders (EUA) – campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2022

Monterrey (México) – campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2021

FC Salzburg (Áustria) – via ranking da Uefa

Atlético de Madri (Espanha) – via ranking da Uefa

Juventus (Itália) – via ranking da Uefa

Borussia Dortmund (Alemanha) – via ranking da Uefa

Benfica (Portugal) – via ranking da Uefa

Porto (Portugal) - via ranking da Uefa

Internazionale de Milão (Itália) – via ranking da Uefa

Paris Saint-Germain (França) – via ranking da Uefa

Bayern de Munique (Alemanha) – via ranking da Uefa

Manchester City (Inglaterra) – campeão da Liga dos Campeões da Uefa 2022/23

Real Madrid (Espanha) – campeão da Liga dos Campeões da Uefa 2021/22

Chelsea (Inglaterra) – campeão da Liga dos Campeões da Uefa 2020/21

Ulsan (Coreia do Sul) – via ranking da AFC

Al Ain (Emirados Árabes Unidos) – campeão da Liga dos Campeões da AFC 2024

Urawa Red Diamonds (Japão) – campeão da Liga dos Campeões da AFC 2022

Al-Hilal (Arábia Saudita) – campeão da Liga dos Campeões da AFC 2021

Mamelodi Sundowns (África do Sul) – via ranking da CAF

ES Tunis Esperance (Tunísia) – finalista da Liga dos Campeões da CAF 2023/24 ou via ranking da CAF

Wydad (Marrocos) – campeão da Liga dos Campeões da CAF 2021/22

Al Ahly (Egito) – campeão da Liga dos Campeões da CAF 2020/21 e 2022/23

Sedes

Ao todo, 11 cidades americanas receberão os jogos em 2025. E Orlando será a única com dois estádios à disposição.



- Miami (Estádio Hard Rock)

- Seattle (Lumen Field)

- Los Angeles (Estádio Rose Bowl)

- Orlando (Estádio Camping World e Estádio Inter&Co)

- Atlanta (Estádio Mercedes-Benz)

- Nashville (GEODIS Park)

- Charlotte (Estádio Bank of America)

- Cincinnati (Estádio TQL)

- Washington DC (Audi Field)

- Filadélfia (Lincoln Financial Field)

- Nova York/Nova Jersey (Estádio MetLife)