Jogadores do Atlético de Madrid em jogo do Campeonato Espanhol - Cesar Manso / AFP

Publicado 05/12/2024 21:28

Estados Unidos - O jornal Marca, da Espanha, afirmou que o Atlético de Madrid caiu no grupo da morte do Mundial de Clubes de 2025 . O clube da capital espanhola está no B, junto com PSG (França), Botafogo e Seattle Sounders (Estados Unidos).

Jornal Marca, da Espanha, põe o Atlético de Madrid no grupo da morte Reprodução/Marca

Por outro lado, o jornal diz que o Atlético de Madrid tem chances de cruzamentos mais acessíveis caso avance as oitavas de final. Se isso acontecer, o time enfrentará Palmeiras, Porto (Portugal), Al Ahly (Egito) ou Inter Miami (Estados Unidos).

"O time alvirrubro fará sua estreia no torneio contra o PSG, e depois disputará sua segunda partida contra o Seattle Sounders. O último duelo da primeira fase será contra o Botafogo. Um grupo complicado que oferece, sim, alguns cruzamentos mais acessíveis, contra o grupo A, que inclui Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami de Leo Messi", diz um trecho da matéria.

No caso do Real Madrid, o jornal o aponta como favorito e não espera problemas para o time. Os Merengues estão no Grupo H, ao lado de Al-Hilal (Arábia Saudita), Pachuca (México) e Salzburg (Áustria).