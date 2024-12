Zubeldía pretende preservar atletas mais desgastados fisicamente no Nilton Santos - Rubens Chiri / São Paulo FC

Zubeldía pretende preservar atletas mais desgastados fisicamente no Nilton SantosRubens Chiri / São Paulo FC

Publicado 05/12/2024 14:31

Técnico do São Paulo, Luis Zubeldía revelou que pretende poupar alguns jogadores do duelo com o Botafogo , no próximo domingo (8), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O embate às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, vale o título da competição para o Glorioso.

Leia mais: Artur Jorge tem duas propostas do exterior e multa rescisória baixa no Botafogo

"Nós teremos que ver as situações. Por exemplo o Lucas, que vem jogando muitas em seguidas, preciso ver se ele estará bem", declarou o treinador.

"Se estivéssemos frescos da cabeça para casos importantes (briga por objetivos) e também frescos fisicamente, poderia ser um pouco menos conservador com os jogadores agora no fim da temporada, se não já começam a próxima temporada mal e aí não nos sobrará nada", ponderou.

O Tricolor Paulista já está garantido na fase de grupos da Libertadores do ano que vem e não tem mais nada a disputar em 2024. Na última quarta-feira (3), o time de Zubeldía foi derrotado por 2 a 1 para o Juventude, em casa, com vários desfalques: Calleri, Liziero, Michel Araújo, Ferraresi, Wellington Rato e Ferreira. Nenhum deles deve retornar no fim de semana.



Leia mais: Savarino é decisivo e se consolida na briga de melhor jogador do Brasileirão

Na luta pelo título, o líder Botafogo tem o Palmeiras como único concorrente. Neste momento, são três pontos de vantagem sobre o rival do São Paulo. Em caso de empate no Niltão, o Glorioso ficará com a taça.