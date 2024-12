Thiago Almada e Luiz Henrique em premiação por título da Libertadores - AFP

Publicado 05/12/2024 00:00

Rio - Principal equipe do ano na América do Sul em 2024, o Botafogo terá que se acostumar com o assédio aos seus jogadores em breve. De acordo com informações do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", dois titulares da equipe de Artur Jorge estão na mira da Inter de Milão.

O meia Thiago Almada e o atacante Luiz Henrique estaria sendo avaliados por Dario Baccin, diretor da Inter, que inclusive assistiu a final da Libertadores, em Buenos Aires. O dirigente seguirá no Brasil para avaliar outros nomes.

Além dos jogadores alvinegros, outros nomes fazem parte da lista da Inter de Milão. O meia-atacante Lorran, do Flamengo, e o meia Léo Fernández, ex-Fluminense, que atualmente defende o Peñarol, também estariam sendo avaliados com carinho pelo clube italiano.

Luiz Henrique e Almada foram os dois jogadores mais caros da história do Botafogo. O Alvinegro desembolsou 20 milhões de euros (o equivalente a R$ 106 milhões na época) pelo brasileiro, e 25 milhões de dólares (R$ 140 milhões, na cotação na época) pelo argentino.

A permanência dos dois no clube carioca ano que vem é incerta. Inicialmente, os dois se transfeririam para o Lyon, clube francês administrado por John Textor, porém, o desejo dos dois e o atual momento delicado da equipe europeia podem pesar em uma mudança de planos.