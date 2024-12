Luiz Henrique pela final da Libertadores em Buenos Aires no último sábado (30) - Vitor Silva/Botafogo

Luiz Henrique pela final da Libertadores em Buenos Aires no último sábado (30)Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/12/2024 17:33

Espanha - Eleito craque da Libertadores, Luiz Henrique, jogador do Botafogo, foi comparado a Adriano Imperador e apontado como reforço ideal para o Barcelona pelo colunista do jornal espanhol "Sport", Joaquim Piera. Nesta temporada ele marcou 12 gols e distribuiu seis assistências com a camisa do time carioca, sendo um dos destaques da equipe.

"Luiz Henrique é um ponta que intimida. É incisivo, mordaz, tem drible e gol. Há quem veja nele algo de Adriano Imperador. Sua vida desordenada, com um divórcio recente e as confusões amorosas habituais em alguns jogadores brasileiros, não estão interferindo em seu desempenho. Tampouco, e aqui há uma interrogação em aberto, as investigações sobre sua suposta implicação em apostas esportivas", elogiou Joaquim Piera.

No ponto de vista do jornalista, os clubes europeus estão pulando etapas e contratando jogadores muito jovens como estratégia para pagar menos pelos jogadores, e cita o caso de Vitor Roque, que para o ele é parecido com o de Luiz Henrique.

"Na mesma categoria está o ponta-esquerda Luiz Henrique. No verão de 2022, ele deixou o Fluminense para ir ao Betis por 10,5 milhões de euros. O Barça o acompanhava. Mais do que isso, nos computadores da secretaria técnica há um relatório do departamento de scouting que analisa o mercado brasileiro e alerta sobre seu potencial", contou.

Joaquim ainda acredita que o jogador está preparado para retornar à Europa e jogar em um time que valorize os pontas. Mesmo que Lamine Yamal ocupe sua posição no Barcelona, a tendência é que o jovem espanhol jogue no meio de campo, na mesma transição que aconteceu com Messi, abrindo espaço para o brasileiro.

"Não há como negar que ele está preparado para o desafio de retornar à Europa e jogar em um grande clube que valorize os pontas. No Barça atual, sua posição está ocupada por Lamine Yamal, mas, em pouco tempo, presume-se que ele fará a mesma transição de Leo Messi para atuar mais pelo centro", finalizou.