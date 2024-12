Gatito Fernández não entra em campo desde maio pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 04/12/2024 12:33

Porto Alegre - Goleiro e ídolo do Botafogo , Gatito Fernández estará entre os 11 iniciais de Artur Jorge depois de pouco mais de seis meses. Isso porque o titular, John, levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Palmeiras, na última rodada , e terá de cumprir suspensão automática.

O paraguaio não defende a meta alvinegra desde o dia 28 de maio, quando esteve em campo no empate sem gols com o Junior Barranquilla , em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. De lá para cá, só atuou pela seleção de seu país.

Gatito chegou ao Glorioso em 2017 e viveu todas as fases possíveis do clube. Ao todo, soma 217 partidas com a camisa alvinegra. Agora, em seu possível último ano de vínculo, pode coroar ainda mais a temporada com o título do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo duela com o Internacional nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em confronto da penúltima rodada da competição. Em caso de vitória ou empate, tem chance de levantar a taça antecipadamente. Para isso, precisa contar também com um tropeço do Palmeiras, segundo colocado.

O Verdão terá o Cruzeiro pela frente, em Minas Gerais, no mesmo dia e horário. Neste momento, são três pontos de desvantagem para o Glorioso.