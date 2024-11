Botafogo e Palmeiras se enfrentaram em São Paulo - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo e Palmeiras se enfrentaram em São PauloVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/11/2024 23:27

São Paulo - Com autoridade e uma vitória importantíssima, o Botafogo está de volta a liderança do Campeonato Brasileiro. Em São Paulo, o Alvinegro não se assustou com qualquer fantasma do passado, derrotou o Palmeiras por 3 a 1 e abriu três pontos de vantagem em relação ao clube paulista na ponta da competição, faltando apenas duas rodadas para o fim da disputa.

fotogaleria

Neste sábado, o Botafogo entra em campo contra o Atlético-MG, em Buenos Aires, pela final da Libertadores, às 17 horas (de Brasília). Pelo Brasileiro, o próximo jogo será contra o Internacional, no Beira-Rio, no próximo dia 4, pela penúltima rodada. Já o Palmeiras joga no mesmo dia contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

O primeiro tempo entre Palmeiras e Botafogo foi bastante animado. Os donos da casa começaram melhor, pressionando os alvinegros. A situação do clube carioca piorou aos 10 minutos, quando o zagueiro Bastos sentiu dores musculares na coxa esquerda e precisou ser substituído.

Porém, no momento mais difícil no jogo, o Botafogo abriu o placar. Aos 16 minutos, em jogada ensaiada após cobrança de escanteio, Gregore apareceu dentro da área para colocar os cariocas em vantagem em São Paulo.

Porém, o Palmeiras não sentiu imediatamente o gol e por pouco não empatou logo depois. Aos 22 minutos, após boa jogada dos paulistas, Rony saiu na cara do gol e finalizou na trave. Depois deste momento, o Botafogo ficou mais à vontade e teve boas chances.

Os donos da casa cederam espaço e o Botafogo teve chances de ampliar a vantagem com Savarino e Almada, porém, faltou capricho nas finalizações. Pouco antes do intervalo, o Palmeiras teve uma oportunidade excelente com Marcos Rocha, mas o goleiro John salvou os visitantes.

O segundo tempo começou com o Palmeiras em cima e aos nove minutos, os paulistas quase empataram. Após lançamento, Alexander Barboza não acompanhou Flaco López, mas o argentino tomou a decisão errada e chutou fraquinho, cara a cara com o goleiro John.

Aos 25 minutos, o Botafogo ficou em vantagem numérica. Antes da cobrança de um escanteio, Marcos Rocha revidou um empurrão de Igor Jesus com o tapa. Após recomendação do VAR, a arbitragem decidiu por expulsar o lateral-direito do Palmeiras.

No lance seguinte, o Botafogo ampliou o placar. Após John bater o tiro de meta, Igor Jesus ganhou da defesa do Palmeiras e Savarino saiu na cara de Weverton, o venezuelano deslocou o goleiro do Palmeiras e fez o segundo. Aos 43 minutos, ainda houve tempo para mais. Após cobrança de escanteio, Adryelson subiu mais que os defensores paulistas, e cabeceou para fazer o terceiro. Nos acréscimos, Richard Rios fez um golaço, mas não havia tempo para uma reação palmeirense.