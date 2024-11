Benjamín Rollheiser pelo Benfica - Divulgação / Benfica

Publicado 27/11/2024 01:00

Rio - Em meio a briga pelos títulos da Libertadores do Brasileiro deste ano, John Textor afirmou que o Botafogo terá investimento grandes novamente na próxima temporada. E uma prova disso é que o clube carioca tentou novamente a contratação de Benjamín Rollheiser. As informações são do jornalista André Hernan.

Nascido na Argentina, o atacante, de 24 anos, foi um dos alvos do Botafogo nesta temporada. Porém, a negociação não evoluiu. Em relação ao ano que vem, a tendência também não é favorável. Apesar do pouco uso de Benjamín Rollheiser, o Benfica acredita que o argentino ainda terá sucesso antes do fim da atual temporada europeia em junho de 2025.

Até o momento, o argentino entrou em campo em dez jogos e fez um gol. Recentemente, uma equipe de futebol dos Estados Unidos ofereceu algo em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões) pela contratação do atacante, mas o Benfica recusou.

Formado nas categorias de base do River Plate, Benjamín Rollheiser se destacou defendendo o Estudiantes em 2022 e 2023. Após duas temporadas no tetracampeão da Libertadores, ele acabou sendo negociado com o Benfica.