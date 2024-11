Artur Jorge em entrevista coletiva - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/11/2024 14:51 | Atualizado 25/11/2024 14:53

Rio - O treinador do Botafogo, Artur Jorge, concedeu entrevista coletiva, nesta segunda-feira, na véspera da partida contra o Palmeiras, em São Paulo, pelo Brasileiro, que vale bastante na luta pelo título da competição. Apesar dos últimos tropeços, o português mostrou confiança em um desfecho favorável para os cariocas na Série A.

"Temos a mesma pontuação que o nosso rival, faltando três rodadas para o fim. Iremos jogar quatro finais, sendo três pelo Brasileiro e uma pela Libertadores. Já estivemos na frente deles, eles na nossa frente. E temos nove pontos para disputar. Fizemos um trabalho excelente até o momento, mas não era hora de pensar no passado e sim nesses compromissos. É buscar a pontuação máxima possível, confiando que essa equipe já demonstrou muita estabilidade de potencial", afirmou.

Faltando três rodadas para o fim da competição, o Palmeiras e o Botafogo têm 70 pontos. Os paulistas lideram por ter uma vitória a mais e o confronto direto entre as duas equipes será no Allianz Parque. A semana é a mais decisiva para o Botafogo no ano, já que neste sábado, em Buenos Aires, o Alvinegro decide a final da Libertadores contra o Atlético-MG. Artur Jorge criticou a postura dos clube mineiro no confronto entre as equipes pelo Brasileiro na semana passada.

"Sobre o Atlético, volto a dizer a mesma coisa também daquilo que falei sobre o Palmeiras. Um Atlético que está e que teve um jogo, dependendo daquilo que foi o desempenho e o contexto que nós tivemos. Foi um jogo que, para nós, sobrou pouco o impacto. Para nós, sobrou pouco. Mas a relação que nós tivemos e naquilo que é nós podermos olhar exatamente para um adversário destes, eu posso dizer exatamente também o mesmo, dentro daquilo que eu tenho dito, de ter estado calado a ouvir e a apreciar, a poder ver aquilo que era à nossa volta. Nós tivemos um goleiro, no Atlético Mineiro, que no final, foi falar sobre aquilo que é a equipe do Botafogo, que cria confusão. Eu vou lhe responder dizendo que é inadmissível que um jogador, terminado o jogo que foi a primeira metade, tenha jogado a bola na cara do Tiquinho. Isso é fazer confusão", opinou.