John Textor em jogo do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/11/2024 10:30 | Atualizado 25/11/2024 10:33

Rio - Presente no empate do Botafogo no Nilton Santos contra o Vitória, John Textor, voltou a afirmar que o clube carioca não será prejudicado com a crise financeira envolvendo o Lyon. O norte-americano reforçou que os jogadores contratados pelo clube carioca vieram porque acreditaram no projeto que envolve o Alvinegro.

"Não há risco para o Botafogo. O Botafogo está na liderança da tabela porque colaboramos, porque trouxemos jogadores que acreditam no projeto da Eagle. Não vamos parar nosso modelo de negócios, não vamos desistir do projeto da Eagle. Foi um aviso", afirmou em entrevista na zona mista.

John Textor é acionista majoritário tanto do Botafogo, quanto do Lyon. Em relação ao clube francês, o empresário afirmou que precisa resolver a situação o mais breve possível.

"Se não acertarmos nossa situação financeira até o fim do ano, teremos um problema. Isso é verdade para todos os clubes franceses. Não tem nada a ver com o Botafogo, a não ser pelo fato que somos um família. Nós colaboramos. Isso beneficia esse clube e outros clubes. Vamos continuar fazendo isso exatamente assim", disse.

A Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da liga francesa exigiu que o Lyon melhore sua situação financeira. Diante da situação, o clube ficou proibido de contratar jogadores na próxima janela de transferências e está sob risco de rebaixamento por causa da questão financeira.