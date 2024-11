Savarino em cobrança de escanteio no empate do Botafogo com o Vitória - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/11/2024 08:35

Rio - Antes já garantido na próxima edição da Libertadores, o Botafogo, com o empate em 1 a 1 diante do Vitória no último sábado (23), no Nilton Santos, assegurou a vaga direta na fase de grupos da competição continental em 2025. A última vez que o Glorioso alcançou tal feito foi para o torneio de 1996, após ganhar o Campeonato Brasileiro do ano anterior.

Com o resultado em casa, e o empate em 2 a 2 entre São Paulo e Atlético-MG, a equipe paulista, que ocupa o sexto lugar, não pode mais alcançar o Alvinegro em pontos. Agora são nove em disputa para uma diferença de 11 (70 a 59).



Devido ao título do Flamengo na Copa do Brasil, junto à campanha no Brasileirão, os cinco primeiros colocados terão vaga direta na Libertadores.



O Botafogo é finalista da atual edição da Libertadores e decidirá o título no próximo sábado (30), em Buenos Aires, contra o Atlético-MG. Nas últimas participações, em 2014, 2017 e 2024, o Glorioso precisou passar por fases preliminares.