Botafogo empatou com o Vitória no Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 23/11/2024 21:57

Rio - O fantasma de 2023 voltou a assombrar o Botafogo. No seu terceiro tropeço seguido, o time carioca abusou do jogo aéreo, sentiu a ausência de Luis Henrique e sucumbiu no estádio Nilton Santos, ao ficar no empate com o Vitória, por 1 a 1, neste sábado. Aliado ao resultado, viu o Palmeiras vencer e rebaixar o Atlético-GO, por 1 a 0, e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro na 35ª rodada.