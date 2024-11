Savarino retorna ao time titular do Botafogo contra o Vitória - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/11/2024 22:53

Rio - O Botafogo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (23), às 19h30, no Nilton Santos, contra o Vitória, e o técnico Artur Jorge terá retorno importante no time titular e dois desfalques. O duelo é fundamental para o Glorioso seguir dependendo apenas das próprias forças para confirmar o título.

Expulsos no último compromisso, contra o Atlético-MG, Alexander Barboza e Luiz Henrique não podem entrar em campo. Adryelson deve ser o substituto natural do zagueiro argentino, enquanto Júnior Santos aparece como favorito à vaga pela direita no ataque.

Poupado contra o Galo por conta das atuações de alta minutagem na Data Fifa, Savarino retorna ao time titular, que deve ter a saída de Eduardo. Igor Jesus, que jogou a reta final na quarta-feira, também deve ser escalado no lugar de Tiquinho Soares.

Com isso, o Botafogo deve ir a campo com: John, Vitinho, Adryelson, Bastos e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Júnior Santos, Savarino e Igor Jesus.