Deyverson esquentou ainda mais o confronto contra o Botafogo, pela final da Libertadores - Pedro Souza / Atletico-MG

Publicado 21/11/2024 11:01

provocações aos jogadores do Glorioso e torcida pelo Palmeiras.

A prévia entre Botafogo e Atlético-MG, pelo Brasileirão, esquentou ainda mais o confronto da final da Libertadores , no dia 30. Além da confusão no fim, Luiz Henrique não foi o único a provocar . Deyverson também deu declarações polêmicas com

chegou a receber um encontrão seguido de cobrança de Barboza, durante o jogo. Em entrevista após o

O atacante do Galo. Em entrevista após o empate em 0 a 0 em Belo Horizonte, alfinetou o zagueiro ao ser perguntado sobre o lance.

"De quem? Barboza? Ah, o zagueiro do Botafogo. Desculpa, não estou ouvindo bem... Isso aí faz parte, é do futebol. Se ele quis discutir fora de campo, é uma coisa que ele tem que resolver com quem ele discutiu. Só quero jogar bola. Depois do jogo todo mundo tem que se entender", afirmou Deyverson.



Antes, em outra resposta, o 'Menino Maluquinho' minimizou o favoritismo do Botafogo na final da Libertadores. E aproveitou para provocar ao citar torcida pelo Palmeiras para ser campeão do Brasileirão.



"Achar, todo mundo pode achar. Eu achava que ia fazer sol, ficar um tempo quente, mas choveu à noite, entendeu? Ter certeza é outra. Agora, que o Palmeiras faça a sua parte no Brasileiro, que possa passar o Botafogo e, se for campeão, mérito dele", disse o atacante ex-Palmeiras, completando:



"E se a gente for campeão da Libertadores, mérito nosso".