Luiz Henrique foi expulso após o empate do Botafogo com o Atlético-MG - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/11/2024 00:14 | Atualizado 21/11/2024 00:17

Belo Horizonte - Problema para o técnico Artur Jorge visando o próximo compromisso do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Após o apito final do empate com o Atlético-MG , nesta quarta-feira (20), no Independência, o atacante Luiz Henrique foi expulso por arremessar uma garrafa na direção de seguranças do estádio. O VAR entrou em ação para apontar a situação ao árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Além dele, no tempo normal, Alexander Barboza também foi mais cedo para fora do campo por dois amarelos.

Tudo aconteceu na saída do gramado em meio à confusão generalizada. Ao fim do jogo, Hulk, atacante do Galo, discutiu com Marlon Freitas, volante do Botafogo, e afirmou que Luiz Henrique disse que o time mineiro "era uma m***".

O ídolo do clube mineiro, então, foi cobrar o astro do Botafogo e isso provocou discussão. Na ida aos vestiários, um dos seguranças do Alvinegro trocou empurrões com um dos seguranças particulares do Independência, o que deu início a novo tumulto. Nisso, Luiz Henrique jogou o objeto.

"O Matheus Mendes jurou pela família no intervalo de jogo, o Luiz Henrique virou e falou "O time de vocês é muito fraco, uma m#...". Ele tem tudo para ser um craque, mas não é ainda. Está fazendo um grande ano. Que sirva como aprendizado, que ele precisa ralar muito. Tenho 20 anos de carreira e nunca falei que um time é uma "m#...". Que ele aprenda com o erro dele. Tem tudo para ser craque, mas primeiro tem que ser craque como pessoa.", disse Hulk, depois do empate.

Tudo isso esquenta o clima entre as equipes para o próximo dia 30. Atlético-MG e Botafogo têm reencontro marcado no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, para a grande final da Conmebol Libertadores.