Savarino tem 11 gols e 11 assistências na temporada - Vítor Silva/Botafogo

Savarino tem 11 gols e 11 assistências na temporadaVítor Silva/Botafogo

Publicado 19/11/2024 11:56 | Atualizado 19/11/2024 12:49

Rio - Um dos destaques do Botafogo, Jefferson Savarino vive uma temporada especial. O venezuelano é um dos meias com mais participações em gols no ano no futebol brasileiro e está próximo de bater os melhores números da carreira.

Savarino soma 11 gols e 11 assistências em 49 jogos pelo Botafogo na temporada, tendo sido decisivo em momentos importantes, como no mata-mata da Libertadores. O jogador se tornou um dos pilares do time que lidera o Brasileirão e é finalista da Libertadores.

No futebol brasileiro, Savarino já vive a melhor temporada da carreira com 22 participações em gols, tendo superado o desempenho pelo Atlético-MG em 2020 quando participou de 18 gols. No ano passado pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, foram 15 participações diretas.

Porém, a melhor temporada da carreira de Savarino não foi no futebol brasileiro ou nos Estados Unidos. Em 2016/17, o meia participou de 25 gols pelo Zulia, da Venezuela. Ao todo, ele marcou 24 gols e 15 assistências com a camisa do clube venezuelano.

Líder do Brasileirão e finalista do Libertadores, o Botafogo se prepara para a reta final da temporada. O Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 34ª rodada do Brasileirão, em uma prévia da decisão continental no dia 30.