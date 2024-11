Botafogo superou o Santos nos pênaltis e garantiu vaga na final do Brasileirão de Aspirantes - Arthur Barreto / Botafogo

Botafogo superou o Santos nos pênaltis e garantiu vaga na final do Brasileirão de AspirantesArthur Barreto / Botafogo

Publicado 18/11/2024 22:03

Rio - Líder do Brasileirão e finalista da Libertadores, o Botafogo não vive grande fase apenas no profissional. O Glorioso venceu o Santos por 4 a 3 nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal, nesta segunda-feira (18), na Vila Belmiro, e garantiu vaga na final do Brasileirão de Aspirantes.

O Botafogo saiu na frente do placar com Matheus Nascimento aos 12 minutos do primeiro tempo. Porém, o Glorioso perdeu o goleiro João Fernando, expulso, e viu Kauê e Serafim se lesionarem. Com isso, não conseguiu sustentar a vantagem e cedeu o empate no último lance do jogo.

Na disputa de pênaltis, o Botafogo converteu as cobranças com Felipe, Bernardo Valim, Vitor Marinho e Lucyo, enquanto Yarlen desperdiçou. Já o Santos, por sua vez, marcou apenas com Balão, Rafael Gonzaga e Fernandinho, mas os erros de Matheus Nunes e Cauã garantiram o Glorioso na final.

O Botafogo enfrenta o Bragantino na final do Brasileirão de Aspirantes. A decisão será em jogo único, com mando da equipe paulista, no próximo domingo (24), em horário a confirmar.