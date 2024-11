Lucio Flávio ficou marcado por treinar o Botafogo durante a derrocada no Campeonato Brasileiro de 2023 - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 18/11/2024 15:21

Ex- Botafogo , Lucio Flávio foi confirmado como novo técnico do São Joseense nesta segunda-feira (18). Ele será o responsável por comandar a equipe no Campeonato Paranaense da próxima temporada.

Aos 45 anos, terá a "missão de levar o clube a novos desafios e conquistas", segundo trecho do anúncio postado nas redes sociais. "O São Joseense, com sua filosofia e visão, acredita que ele é a escolha certa para conduzir o time rumo a novas vitórias. Vamos juntos, com muito trabalho e determinação, fazer história", complementou.



Lucio Flávio ficou marcado por treinar o Botafogo durante a derrocada no Campeonato Brasileiro de 2023. Ele foi um dos cinco técnicos que estiveram à frente do time no ano passado.



O ex-jogador era auxiliar fixo do clube e foi promovido para comandante após a saída de Bruno Lage. Entretanto, sua passagem não foi boa: em oito jogos, perdeu quatro. Inclusive, foi apontado pela torcida como um dos principais culpados pela perda do título brasileiro daquele ano.