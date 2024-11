Jeffinho em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 17/11/2024 11:38

Rio - Atacante do Botafogo , Jeffinho completou seis meses longe dos gramados no sábado (16). O camisa 47 não entra em campo desde maio, quando sofreu lesão muscular na coxa direita . Na sequência, passou por complicações que prorrogaram sua ausência.

No último fim de semana, Jeffinho chegou a ser relacionado pelo técnico Artur Jorge para o duelo com o Cuiabá, pelo Brasileirão, mas não saiu do banco de reservas. No último fim de semana, Jeffinho chegou a ser relacionado pelo técnico Artur Jorge para o duelo com o Cuiabá, pelo Brasileirão, mas não saiu do banco de reservas.

Mais uma opção no setor ofensivo



Com o retorno do atacante, o Botafogo ganha mais uma opção para o setor ofensivo da equipe, que tem sido destaque nesta temporada.



Neste momento, além do camisa 47, todos estão à disposição: Almada, Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus, Eduardo, Tiquinho Soares, Júnior Santos, Matheus Martins e Óscar Romero.



Os quatro primeiros são titulares, vivem grande fase e estão convocados por suas respectivas seleções nesta data Fifa.

Reta final decisiva

Líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Libertadores da América, o Botafogo definirá o rumo da temporada em breve.



São quatro pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado no Brasileirão, e cinco rodadas até o fim da competição - incluindo um confronto direto no Allianz Parque. Já pelo torneio continental, terá o Atlético-MG pela frente, dia 30, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.