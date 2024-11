Bastos é um dos pilares defensivos do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Bastos é um dos pilares defensivos do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 17/11/2024 08:39

Um dos destaques do Botafogo , Bastos solicitou liberação da seleção angolana para reforçar a equipe no Campeonato Brasileiro. O zagueiro retornará antecipadamente para enfrentar o Atlético-MG, na quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Independência.