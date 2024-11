Marlon Freitas renovou contrato com o Botafogo até o fim de 2026 - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 15/11/2024 15:34

Rio - Um dos pilares do Botafogo ao longo da temporada, Marlon Freitas fez um relato emocionante em um vídeo promocional da Conmebol para a final da Libertadores. O volante não conteve suas lágrimas ao falar sobre a morte do pai, Itamar, aos 54 anos, vítima de um câncer. Na época, ele estava concentrado com o time do Fluminense em Chapecó e não conseguiu ir ao enterro.

"Eu estava em Chapecó e por duas vezes meu voo foi cancelado, não consegui enterrar meu pai. Ele queria que eu ficasse para jogar bola, era meu sonho, o sonho dele. Não consegui ir no enterro do meu pai, por duas vezes. Vocês acham que é coincidência, mas não é. Talvez, se Deus tivesse permitido ver meu pai ali naquele momento de dor e sofrimento, tenho certeza que não estaria aqui. Isso é certo. A imagem que tenho do meu pai é uma imagem alegre, um cara que apostou muito para eu estar aqui", disse o camisa 17.

Marlon fez questão de destacar a importância do pai e de toda família para que ele seguisse em busca do sonho de ser jogador de futebol.

"Esse sonho não é só meu, é dele também, da minha família, da minha mãe, dos meus filhos. É muito gente por trás disso que meu pai deixou. Mas ele sabia que eu ia aguentar. Minha história é essa, um pouco. Eu vou continuar. Sempre vou dar meu melhor, tentar ajudar o próximo. Acertar, errar, faz parte, mas desistir, o Marlon nunca vai desistir. No momento em que eu achei que ia desistir, não desisti", afirmou o volante.

"Então, até carrego o nome dele aqui, que fala que ele sempre vai estar comigo, que nós vamos nos encontrar na eternidade. E eu sei que a gente vai se encontrar lá. Mas a minha missão ainda não acabou aqui. Sou movido por um propósito. É tudo para o meu pai. Já somos campeões. Desculpa a emoção, mas quando falo do meu pai é muito mais forte do que eu.Um pouco da minha história é essa. Cara que nunca desistiu, que vai dar o seu melhor", completou.

Botafogo e Atlético-MG fazem a grande final da Libertadores no dia 30 de novembro, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Além do torneio continental, o Botafogo também luta pelo título brasileiro, já que lidera o campeonato com 68 pontos, quatro a mais do que o vice-líder Palmeiras.