Igor Jesus em treino do Botafogovítor silva/botafogo

Publicado 14/11/2024 07:00 | Atualizado 14/11/2024 07:41

Rio - Titular do Botafogo e convocado para defender a seleção brasileira, o atacante Igor Jesus, de 23 anos, continua sendo bastante cobiçado por clubes do futebol europeu. De acordo com informações do site francês "Sport", o Arsenal planeja tirar o jogador do Brasil já no começo do ano que vem.

O portal não é o primeiro a noticiar o desejo do clube de Londres pelo atacante. No começo do mês passado, o "TRT Footbal", divulgou que além dos Gunners, o Chelsea e o Newcastle também teria o desejo de contratar o atacante do Botafogo.

Ao que parece, o West Ham, também da Inglaterra, está na frente na possibilidade de transferência com o destaque do Botafogo. O clube sinaliza com uma proposta de 30 milhões de libras (cerca de R$ 227,6 milhões). A chegada de Igor Jesus também seria na virada do ano.

Igor Jesus estreou pelo Glorioso no fim de junho e rapidamente se tornou peça importante do time na temporada. São oito gols e quatro assistências em 22 jogos, desempenho que o fez chegar à seleção brasileira.