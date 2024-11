John Textor, dono da SAF do Botafogo - Divulgação/Lyon

John Textor, dono da SAF do BotafogoDivulgação/Lyon

Publicado 13/11/2024 13:54 | Atualizado 13/11/2024 14:35

Botafogo pode ter um papel importante para evitar uma punição ao Lyon na França. Na próxima sexta-feira (15), o clube francês, que também pertence a John Textor, precisará prestar contas à Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França, já que encerrou a última temporada com um déficit de 25,7 milhões de euros (R$ 157 milhões). Rio - Opode ter um. Na próxima sexta-feira (15), o clube francês, que também pertence a John Textor, precisará prestar contas à Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França, já que

LEIA MAIS: Dirigente afirma que Luiz Henrique e Almada querem ficar no Botafogo em 2025

De acordo com a imprensa francesa, a Eagle Football Group, holding de Textor, teve um aumento em suas dívidas de 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões). Na reunião da próxima sexta, a DNCG quer que os dirigentes do Lyon apresentem garantias de, no mínimo, 10 milhões de euros na atual temporada.

Se a garantia não for apresentada, o time de John Textor corre risco de sofrer sérias punições órgão fiscalizador, como fiscalização de movimentações financeiras e até mesmo um rebaixamento no Campeonato Francês. Atualmente, a equipe ocupa o quinto lugar no torneio.

Mas como o Botafogo pode ajudar o Lyon?



Segundo veículos de imprensa da França, uma possibilidade de garantia por parte do Lyon é o compromisso de vender jogadores dos clubes que fazem parte do portifólio da Eagle Football, como o Botafogo. Outro solução seria John Textor vender suas ações do Crystal Palace, da Inglaterra, onde tem 45% de participação.

Na divulgação dos resultados da última temporada, a Eagle Group indicou uma contribuição de 75 milhões de euros até o fim de 2024 através de capital próprio ou receita com vendas de jogadores da holding. Esse valor ainda pode chegar a 100 milhões de euros em janeiro, após a "conclusão das transferências de jogadores durante a janela de transferências de janeiro de 2025".