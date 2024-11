Artur Jorge em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Artur Jorge em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 12/11/2024 09:30 | Atualizado 12/11/2024 09:34

Rio - O Botafogo começa a viver neste momento a sua última pausa na temporada antes da reta final que poderá fazer o clube carioca ter o ano mais vitorioso de sua história com as conquistas do Brasileiro e da Libertadores. Na atual Data Fifa, o Alvinegro tem seis jogadores convocados para suas seleções.

Na seleção brasileira para os compromissos contra Venezuela e Uruguai estão os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus. Na Venezuela para encarar além da Seleção, o Chile, foi convocado o atacante Jefferson Savarino. Defendendo a Argentina, Almada poderá entrar em campo contra o Paraguai e o Peru. Na seleção de Angola, Bastos enfrenta Gana e Sudão.

Além destes jogadores, que são titulares de Artur Jorge, o goleiro Gatito Fernández, que é reserva de John, foi convocado para defender o Paraguai contra Argentina e Bolívia, nas Eliminatórias. Após este último compromisso, os selecionáveis voltaram ao Botafogo para a reta final da competição.

O clube carioca tem no mínimo seis partidas pela frente no ano. Pelo Brasileiro, que lidera com quatro pontos de vantagem, o Alvinegro enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, uma prévia da final da Libertadores, o Vitória, no Rio, o Palmeiras, em São Paulo, o Internacional, em Porto Alegre, e fecha sua participação contra o São Paulo, no Nilton Santos.