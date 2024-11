Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG, visa recuperação do time no Campeonato Brasileiro - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 11/11/2024 16:25

Belo Horizonte - Após a derrota na final da Copa do Brasil , o técnico do Atlético-MG, Gabriel Milito, garantiu que escalará força máxima na reta final do Campeonato Brasileiro. O Galo é o próximo adversário do Botafogo na competição, em confronto que acontecerá no dia 20, após a data Fifa.

Além disso, as equipes medirão forças na decisão da Libertadores da América, dia 30, às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

"Eu senti que era necessário rodar a equipe porque precisávamos chegar com energia às decisões da Copa do Brasil e da Libertadores. Agora que terminou uma, jogarão os que para mim devem jogar, os que estiverem melhor", declarou o argentino.

"Estamos proibidos de pensar na final da Libertadores. Sabemos o que significa, mas necessitamos remontar o mais rápido possível no Brasileiro", complementou.

Enquanto o Glorioso é o líder da competição, com 68 pontos, o Atlético-MG soma 41 e ocupa a 11ª posição. "Nosso desejo é jogar a Libertadores na próxima temporada. Temos a opção de ir pelo Brasileirão e precisamos nos recuperar para isso", ponderou.

O duelo que precede a final do torneio continental será no dia 20 de novembro, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 34ª rodada.